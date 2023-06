Ein schönes Fest, bei schönem Wetter, in einem schönen Garten mit vielen fröhlichen Kindern und Familien - es hat einfach alles gepasst beim diesjährigen Sommerfest des Kindergartens St. Mauritius.

Am letzten Sonntag im Juni lud das engagierte Kindergarten-Team um der Leiterin Kathrin Hümmer zusammen mit dem Elternbeirat (Vorsitzende Katrin Göpfert) erstmals zu einem sogenannte "Picknick-jeder-bringt-was-mit-Sommerfest" ein. Um den Aufwand für die Verantwortlichen zu optimieren brachten die Eltern unzählig viel selbstgemachte Köstlichkeiten mit und sorgten somit quasi selbst für die Verpflegung an diesem Nachmittag. Das Konzept kam sehr gut an und die Auswahl an verschiedensten süßen und herzhaften Köstlichkeiten war sehr reichhaltig. Selbstverständlich gab es für die Kinder auch selbstgemachtes Eis, direkt aus dem tollen Eiswagen der örtlichen Eisdiele.

Neben dem kulinarischen Angebot war natürlich viel Spiel, Spaß und Abwechslung für die Kinder geboten. Nach dem Begrüßungslied aller Kinder "Wir feiern heut´ ein Gartenfest" musikalisch begleitet von Kathrin Hümmer und Martina Schmidt an der Gitarre, wurde die Spielstraße im Garten der Kita St. Mauritius geöffnet. Von Dosenwerfen mit nassem Schwamm, der Schatzsuche im Sand, das Entenangeln bis hin zum Eltern-Kind-Parkour war für jeden was dabei. Besonders das "Glitzer-Tattoo-Studio" war bei den Kindergartenkinder sehr beliebt.

So war dieser Nachmittag im Schatten der vielen großen Bäume ein voller Erfolg, Groß und Klein und alle Besucherinnen und Besucher samt Team und Elternbeirat waren sehr zufrieden, ob dem gelungenen und amüsanten Nachmittag, der mit Sicherheit im nächsten Jahr seine Fortsetzung finden wird.

Von: Dominik Berthel (Öffentlichkeitsarbeit, Kindergarten St. Mauritius Wiesentheid)