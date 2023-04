In der Jahresversammlung der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Neuses am Berg (SRK) berichtete Vorsitzender Wilhelm Köhler aus dem abgelaufenen Vereinsjahr und ehrte zusammen mit seinem Stellvertreter Thomas Henneberger Mitglieder aus dem Bereich des Bayerischen Soldatenbundes (BSB) für ihre Verdienste. Die Zahl der Mitglieder bezifferte er mit 83, darunter 15 Mitglieder mit Doppelmitgliedschaften beim BSB und dem Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBw). Wesentliches Ereignis war die Beteiligung am Sommerfest der Weinfestgemeinschaft, das anstelle des sonst üblichen Weinfestes stattfand und mit großem Zuspruch zum Erfolg wurde.

Aus dem Bericht von BSB-Kassenfrau Maria Köhler wurde eine positive Kassenentwicklung ersichtlich. VdRBw-Kassenfrau Katja Henneberger rechnete ein leichtes Minus vor, das Köhler mit Ausständen bei der Beitragsrückführung des Verbandes begründete. Köhler kündigte eine Reinigungsaktion der SRK an der Aussichtsplattform für den 13. Mai an.

Krönung am ersten Weinfesttag

Als Vertreter der Weinfestgesellschaft berichtete Gerd Köhler von einem sehr großen Erfolg. Vom 16. bis 18. Juni werde es jedoch wieder das gewohnte Weinfest geben, nun in der 40. Auflage, um die Tradition zu erhalten und für Kinder ein Erlebnis zu bieten. Bereits am ersten Weinfesttag werde die neue Weinprinzessin gekrönt. Die Vorbereitungen zum Weinfest seien weitgehend abgeschlossen, die Verpflichtung eines Verpflegungsstandes sei aber wegen des allgemeinen Personalmangels unerwartet schwierig verlaufen.

Wie in den Vorjahren sammelten Maria Köhler, Günther Müller und Thomas Henneberger für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 716,10 Euro. Für den Volksbund berichtete Gerhard Bauer, dass sich die Sammelergebnisse wieder den Beträgen aus der Vor-Corona-Zeit annäherten. Aus der Gräbertätigkeit des Volksbundes berichtete Bauer, dass die Arbeiten in Russland kriegsbedingt weitgehend zum Erliegen kamen, in der Ukraine aber wider Erwarten mehr Bergungen und Umbettungen erfolgen konnten als zunächst erwartet.

Die Geehrten

35 Jahre: Wolfgang Barthel, Jürgen Döring, Wilhelm Köhler, Richard Kohlhaupt, Gerhard König, Manfred Lorenz, Günther Müller, Herbert Müller, Günter Öchsner, Jürgen Paul, Wolfgang Paul, Robert Prappacher, Franz Ringelmann, Helmut Rupp, Heinz Schimmel, Peter Schimmel, Klaus Schramm, Gerhard Senft, Robert Senft.

30 Jahre: Bernd Geuter, Petra Reitz-Dörner, Andreas Schimmel.

25 Jahre: Hermann Dörner, Christine Geuder, Wilhelm Pfister.

20 Jahre: Günther Paul, Robert Stier.

Zehn Jahre: Johanna Henneberger.