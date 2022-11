Der Sportverein Michelfeld schwimmt gerade auf einer Erfolgswelle. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung des Handballvereins am vergangenen Samstag deutlich. Vorsitzender Harald Dennerlein zog eine überaus positive Bilanz bei seinem Jahresbericht.

Die Michelfelder Handballer seien gut durch zwei harte Jahre der Corona-Pandemie gekommen. Harald Dennerlein sagte: "Wir sind vermutlich einer der wenigen Sportvereine im Land, die während der Corona-Zeit keine Mitglieder verloren haben." Das untermauerte 1. Schriftführer Matthias Popp mit harten Zahlen. Der Verein habe noch nie so viele Mitglieder gehabt wie zum jetzigen Zeitpunkt. 263 Mitglieder stark sei der Handballclub aktuell. Allein in den letzten beiden Jahren seien über 20 neue Handballer hinzugekommen. Das liege zum einen am sportlichen Erfolg der 1. Männermannschaft, an der Neugründung der Frauenmannschaft vor ein paar Jahren und zum anderen an der unermüdlichen Arbeit der Jugendabteilung. Der SV Michelfeld stelle in der laufenden Saison so viele Mannschaften wie noch nie in der 75-jährigen Vereinsgeschichte. Drei Erwachsenen-Mannschaften und vier Jugendteams spielen unter den blau-weißen Farben der Michelfelder Handball. "Wir haben 105 aktive Spieler beim Bayerischen Handballverband gemeldet", sagte Popp.

Aushängeschild sei klar die 1. Herrenmannschaft, die nach dem Abstieg aus der Landesliga immer noch ein absoluter Besuchermagnet sei. Das Team habe sich nach dem Trainerwechsel neu formiert und versuche in der Bezirksoberliga wieder zu alter Stärke zu finden, berichtete Spielertrainer Andreas Kister. Die D-Jugend habe in der vergangenen Saison die Meisterschaft feiern können. Die Mannschaft sei jetzt in der C-Jugend nach bestandener Qualifikation in der überregionalen Bezirksoberliga am Start und habe schon die ersten Punkte in der noch jungen Runde einfahren können, so der Bericht von Trainer Jonas Wagner.

Vorsitzender Harald Dennerlein lobte neben dem sportlichen Erfolgen auch das aktive Vereinsleben. Nach der Corona-Zwangspause sei das Weißwurstfrühstück am See wieder ein absoluter Erfolg gewesen. "Der Jahreshöhepunkt war unsere 75-Jahrfeier", erinnerte Dennerlein.

Von: Matthias Popp (Schriftführer, SV Michelfeld)