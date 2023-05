Der terroir f Rödelseer Röhre und die Bergkirche in Hohenfeld sind beliebte Ausflugsziele im Landkreis Kitzingen – und wurden nun beide das Ziel von Zerstörungswut. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte zwischen dem 21. und 27. Mai in der Aussichtsröhre oberhalb des Ortes den Bildschirm und Paneele mit Steinen beschädigt. Zudem haben sie im Freien ein Schild herausgerissen. In der Summe müssen die verursachten Schäden mittlerweile auf mehrere hundert Euro beziffert werden.

Zudem wurden am Pfingstwochenende Beschädigungen an der Eingangstüre der Bergkirche in Hohenfeld festgestellt. Eine unbekannte Person wollte sich nach Angaben der Polizei offensichtlich unberechtigt Zugang verschaffen. Am Holzrahmen sowie am Schloss der Zugangstüre konnten Hebelspuren festgestellt werden. Der Tatzeitraum kann von Freitag, 19 Uhr, auf Samstag, 9.45 Uhr eingeschränkt werden. Der Schaden liegt hier bei rund 1000 Euro.