Bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim Fröhstockheim konnte der OVV zahlreiche Mitglieder begrüßen. Es standen diesmal Neuwahlen an. In der Versammlung wurde der "alte" Vorstand durch die Mitgliederversammlung entlastet. Bei den Neuwahlen gab es keine großen Überraschungen. Als 1. Vorstand wurde wieder Simone Schöderlein gewählt ebenso blieb der 2. Vorstandsposten bei Nadja Ruhnau-Warm. Auch die Kassiererin Annika Jakob wurde in ihrem Amt bestätigt. Der Schriftführerposten wird in Zukunft von Tanja Ostwald übernommen, die vorherige Schriftführerin Heike Errico unterstützt den Vereinsvorstand noch weiterhin als Beisitzer. Ebenfalls als Beisitzer wurden Claudia Rathß und Simone Schütz wiedergewählt, neu als Beisitzer konnte Sabine Wegmann gewonnen werden. Der langjährige Ehrenvorstand Manfred Pfennig legte sein Amt als Kassenprüfer nieder dafür wurde Heidi Hörner gewählt. Conny Kott wurde ebenso in ihrem Amt als Kassenprüfer bestätigt. Simone Schöderlein dankte allen Vorstandsmitgliedern für ihre Bereitschaft den Verein zu unterstützen ebenso der Gemeinde und den Gemeindearbeitern die der Frauenrunde immer tatkräftig unter die Arme greifen. Ein Dankeschön ging auch an alle Bürger*innen die in vielfältiger Form den Verein unterstützen.

Von: Simone Schöderlein (1. Vorsitzende, Ortsverschönerungsverein Fröhstockheim)