Zwei Jahre hat die Corona-Pandemie den Kitzingern die Silvesterparty auf der Alten Mainbrücke verdorben. Dafür wurde in dieser Silvesternacht umso heftiger mit Raketen geschossen. Getrübt wurde das Ganze durch einen Brand in der Nähe der Mainbrücke. Diesen hatte die Feuerwehr aber schnell unter Kontrolle. Foto: Hans Will

+1 Bild