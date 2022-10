Sickershausen vor 1 Stunde

Silberne Konfirmation in Sickershausen

Vor rund 25 Jahren haben sich diese Damen und Herren schon einmal zu einem gemeinsamen Gruppenbild aufgestellt - damals war es ihre Konfirmation, diesmal die silberne Variante dazu. Der Sickershäuser Pfarrer Simon Gahr freute sich, dass aus den Konfirmanden-Jahrgängen 1994 bis 1998 zahlreiche Jubilare gekommen waren, um sich noch einmal am Tisch des Herrn zu versammeln. Sogar aus der Schweiz und aus Amerika waren Teilnehmer gekommen, um sich gemeinsam an den einst "großen Tag" zu erinnern. Die Band Ephesus stimmte im Festgottesdienst in der Sickerhalle auf einen tollen Tag ein, der mit Mittagessen und Kaffee und Kuchen ein geselliges Ende nahm, an das man bei der nächsten Jubelkonfirmation nun gerne anknüpfen kann.