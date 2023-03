Münsterschwarzach. Spannende Wettkämpfe gab es beim Bezirksentscheid im Gerätturnen, der am Friedrich-König-Gymnasium stattfand. In der Wettkampfklasse IV traten neun Mannschaften mit jeweils fünf Schülerinnen gegeneinander an, davon zwei Teams vom EGM. Der Wettbewerb setzt sich aus drei Gerätebahnen und Sonderprüfungen, welche die konditionellen Fertigkeiten der Schülerinnen prüfen, zusammen.

Das Niveau im Turnen war in dieser Altersklasse hoch. Die Schülerinnen des EGM zeigten auf ihrem ersten Turnwettkampf trotz großer Aufregung und innerer Anspannung insgesamt gute Leistungen. Aufgrund von ein paar kleinen Fehlern bei einzelnen Übungen am Reck konnten die Mädels nicht ihr ganzes Können zum Ausdruck bringen. Dennoch schaffte es die erste Mannschaft auf das Podest. In den Sonderprüfungen holte sich dieses Team, trainiert von Sportlehrerin Mona Schwanfelder, jeweils den Sieg. In den Gerätebahnen belegten die Schülerinnen zweimal Platz 2 und einmal Platz 4. Zusammengewertet lagen sie punktgleich mit der erstplatzierten Johann-Rudolph-Glauber-Schule Realschule aus Karlstadt. Bei Punktgleichheit wird die Summe der Rangfolgeplätze der Gerätebahnen errechnet, da der Schwerpunkt bei einem Turnwettkampf auf den Gerätturnprüfungen liegt. Somit holten sich die EGM-Schülerinnen die Silbermedaille.

Die zweite Mannschaft errang Platz 8 von 9 und zeigte besonders im Synchronturnen einen besonderen Erfolg, der mit der Höchstpunktzahl bewertet wurde. Das Siebold-Gymnasium aus Würzburg durfte sich über die Bronzemedaille freuen.

Von: Mona Schwanfelder (Sportlehrerin am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)