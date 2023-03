Im Nachwuchsbereich hielt Fredrik Englert die Fahnen der TG Kitzingen bei den Crosslaufmeisterschaften in Gambach hoch. Auf der Traditionsstrecke im Gambach lief der Schüler in 4 Minuten und 47 Sekunden über die Strecke von 1160 Meter auf Platz 2 und konnte so bei seinem Debüt im Crosslauf Silber bei den Bezirksmeisterschaften erringen. Die ohnehin anspruchsvolle Strecke war aufgrund des vorherigen Regens teilweise sehr matschig. Dieser Lauf war für Frederik eine gute Vorbereitung für die Sommersaison. Im Seniorenbereich konnten Ulf Sengenberger und Lutz Schmalstieg den Bezirksmeistertitel für die Turngemeinde in ihren jeweiligen Altersklassen holen. Frank Schwehla konnte Bronze erzielen. Alle drei gingen über die Strecke von 5680 Meter an den Start.

Von: Andreas Lapp (Abteilungsleiter Leichtathletik, TG 1848 Kitzingen e.V.)