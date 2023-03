Nach langer Corona-Pause fand am 3. März 2023 endlich wieder das Hallen-Fußball-Turnier des Landkreises Kitzingen statt. Eingeladen waren die 5. und 6. Klassen in Iphofen, um ihren Meister zu ermitteln. Außer dem Gastgeber und unserer DPE waren die Mittelschulen aus Marktbreit, KT-Siedlung, Volkach, Buchbrunn und die Erich-Kästner-Schule am Start. Durchgeführt wurde das Turnier im Modus "Jeder gegen Jeden". Dies sorgte natürlich für ordentlich Stimmung auf der Tribüne. Alle Spiele wurden sehr fair und respektvoll ausgetragen, Handshakes unter Spielern und Betreuern waren selbstverständlich. Die Spielzeit betrug jeweils acht Minuten, wobei immer vier Feldspieler und ein Torwart gegeneinander antraten. Unsere Teilnehmer Karol, Taim, Hasan, Chalil, Abdi, Altai und Rojhat wurden von Sportlehrer Robert Bayer je nach Gegnerstärke im Rotationsverfahren eingesetzt. Jeder Spieler nahm seine Rolle uneigennützig an, so dass am Ende jedes Spiel gewonnen werden konnte. Unsere DPE wurde verdienter Sieger mit 18 von 18 möglichen Punkten. Als Belohnung gab es eine Urkunde, einen Sportartikel-Gutschein und den Wanderpokal für dieses Hallenturnier. Alle Teammitglieder traten voller Stolz den Heimweg an und hoffen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung im nächsten Jahr. Die gesamte Schulfamilie gratuliert ganz herzlich zu diesem Erfolg!

Von: Robert Bayer (Lehrer, DPE-Mittelschule, Kitzingen)