Im Rahmen der Berufsorientierungsmaßnahme "Talente entdecken" haben Schüler der 7. Klasse der D.-Paul-Eber-Mittelschule die Klinik Kitzinger Land besucht und erhielten die Gelegenheit, verschiedene Abteilungen des Betriebs näher zu erkunden. Einblicke gab es für den Nachwuchs unter andrem in die Aufgaben der Abteilung für Funktionsdiagnostik und lernten in der Zentralen Aufnahme Interessantes über die Aufnahme eines Notfallpatienten kennen. Begleitet wurde die Schülergruppe von den Auszubildenden des 3. Ausbildungsjahres der generalistischen Pflegeausbildung, denen es ein Anliegen war, die Jugendlichen für den Pflegeberuf zu begeistern. Mit viel Herzblut hatten sie ein spannendes Mitmach-Programm vorbereitet und stellten ihren Gästen wichtige Elemente der Ausbildung in einer Bildpräsentation vor. Ein lustiges Quiz, in dem die Teilnehmer ihre frisch erworbenen Kenntnisse unter Beweis stellen durften, rundete den gelungenen Nachmittag ab. Die Klinik Kitzinger Land hat für September 2023 noch freie Ausbildungsplätze und freut sich über Bewerbungen. Nähere Informationen finden sich auf unser Homepage.

Von: Alexander Kother (Pressestelle, Klinik Kitzinger Land)