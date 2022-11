Dicker Nebel beherrschte letztes Wochenende die Mainschleife. Keine idealen Bedingungen, um einen zweitägigen Dressurkurs auf dem Außenplatz des Reit- und Fahrvereins Dettelbach abzuhalten. Doch die Reiterinnen des Vereins ließen es sich nicht nehmen, am Jahresabschuss-Training von Kerstin Popp teilzunehmen.

Das Geheimnis des Erfolges der Kulmbacherin hat sie am Vorabend in einer kleinen Feierstunde zu ihrem 30-jährigen "Unterrichts-Jubiläum" in Dettelbach verraten. Sie macht sich bei jedem Kurs Notizen zu den einzelnen Paaren, bewertet ihre Stärken und Schwächen, legt die weiteren Ausbildungsschritte fest und baut Jahr für Jahr das Training darauf entsprechend auf. So wird die Veranlagung der teilnehmenden Pferde gezielt gefördert und verfeinert.

Der Kurs war wieder gut besucht und als am Sonntag die Sonne ihren Weg durch die Nebeldecke fand, trafen auch interessierte Zuschauer ein.

Premiere hieß es für das neue Schulpferd Sidetracked - ein neunjähriger irischer Wallach, den der Reitverein im August erstanden hatte. Nach seiner langen Reise aus Irland musste er erst mal wieder zu Kräften kommen und wird jetzt langsam aufgebaut. Der Kurs war für Sidetracked - was übrigens übersetzt "abgelenkt" heißt – eine gute Grundlage für seine zukünftige Aufgabe als Schulpferd.

Von: Maria Wehner (Schriftführerin, Reit- und Fahrverein Dettelbach)