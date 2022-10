Dass die Aufgabe meist doch schwieriger ist, als sie aussieht, diese Erfahrung machten manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Schubkarren-Rennen am Schlusstag der Sickershäuser Schnitthapples-Kerm. Es galt für Kinder wie Erwachsene, einen Schubkarren möglichst schnell über den 100 Meter langen Parcours zu fahren und dabei möglichst wenig aus dem im Schubkarren befindlichen Wassereimer zu verschütten.

Das war freilich kein Spaziergang, galt es doch Hindernisse wie Dachlatten und eine Wippe zu bewältigen und Pylonen zu umkurven. Die Schaulustigen feuerten die Teilnehmer an und auch Schüler der St.-Martin-Schule in der Kitzinger Siedlung mischten bei dem anspruchsvollen Wettbewerb mit. Das Team um Weinprinzessin Sophia Beer verteilte Sachpreise an die Besten und hernach gingen die Sickershäuser zur Dorfmeisterschaft über.