Die hessische Landesgartenschau in Fulda unter dem Motto "Fulda verbindet..." war das Ziel der diesjährigen Tagesfahrt der Siedlergemeinschaft Sickershausen. Zur Freude des Vorsitzenden, Robert Heinkel, konnte die Fahrt - nach dreijähriger "Coronapause"- mit voll besetztem Bus bei bestem Wetter angetreten werden.

Hinter dem Motto der Gartenschau verbirgt sich die Verbindung zum einen bestehender Naherholungsgebiete wie die Fuldaaue mit neu geschaffenen Parkarealen ("Park überm Engelshaus"/KulturGarten und "Garten am Sprengelsrasen"/SonnenGarten).

Ganze Stadtteile werden durch die Gartenschau zusammengeführt und sanfte Übergänge zwischen urbanem Raum und der Natur geschaffen.

Themen wie urbane Landwirtschaft und Biodiversität werden aufgegriffen ebenso wie verschiedene Maßnahmen im Bereich Wassermanagement, Auswahl von geeigneten Baumsorten, Entsiegelungen usw. womit Möglichkeiten für die Anpassung bzw. Vermeidung von Folgen des Klimawandels gezeigt werden sollen.

Ökologische, ökonomische und soziale Werte bilden die Grundlage für eine naturnahe Gestaltung der Grünanlagen in den vier Bereichen "Wasser-, Genuss-, Kultur- und Sonnengarten". Hauptaugenmerk liegt darauf, die Biodiversität zu erhalten, zu steigern und Ressourcen schonend einzusetzen.

Der Erhalt und die Gestaltung von Grünflächen soll mit dem Schutz von Natur und Umwelt vereint werden, weshalb sich diese Gartenschau - möglicherweise auch zur Enttäuschung mancher Besucher - durchaus von anderen Gartenschauen mit vielfältigeren Blumen- und Blüharrangements unterscheidet.

Unter Einbeziehung des Gesamtkonzeptes konnten jedenfalls viele Eindrücke gewonnen werden, auch im Hinblick auf die mögliche Umsetzung im heimischen Garten.

Bei guter Stimmung - wozu auch der Wettergott beitrug - ging es schließlich am späten Nachmittag wieder Richtung Heimat. Natürlich durfte eine Einkehr zur Stärkung von Körper und Geist in Reith/Oberthulba nicht fehlen, so dass die Teilnehmer nach Genuss eines "Verdauungsschnapses" zufrieden und wohlbehalten nach Hause zurück kehrten.

Von: Robert Heinkel (Vorsitzender, Siedlergemeinschaft Sickershausen e.V.)