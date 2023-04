Der VFD Kreisverband Kitzingen hat zum Hängerfahrtraining eingeladen. Überwiegend Damen haben sich am Samstag und Sonntag in Wiesentheid auf dem Parkplatz getroffen, der für das Hängerfahrtraining extra abgesperrt wurde. Jeder Teilnehmer bekam ein individuelles 90-minütiges Training, um anschließend stolz sein Gespann zuhause oder unterwegs rückwärts einparken zu können.

In der Theorieeinheit, die es vorab schon online gab, kamen schon die ersten Fragen zu den Anhänge- und Stützlasten auf. Diese konnten vor Ort auch mit den anwesenden Fahrzeugen und Anhängern verglichen werden und so manch ein "ach so ist das" zeigte Erstaunen bei der Erklärung der Berechnungen. In der Fahrpraxis durften sich alle vollkommen ohne Angst selbst ausprobieren, denn es gab keine Zuschauer, die die Teilnehmer nervös machen konnten. Bevor das Material leidet, hat der Trainer eingegriffen und Lösungsansätze gezeigt. Übrigens sind die Trainer der VFD extra aus Braunschweig angereist. Dass die Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer Deutschland ein Gemeinnütziger Verein ist, hat sich auch hier wieder in den günstigen Teilnehmergebühren gezeigt. Die Mitglieder der VFD führen ein Ehrenamt aus, was auch der gesamten Gemeinschaft nutzt. Denn es waren sieben Nichtmitglieder, die von dem Fahrtraining profitiert haben. Auch ein paar Meter im Pferdeanhänger hinten drin durften die Teilnehmer "erfühlen", wie schwierig das Anhängerfahren für Tiere ist. Nachdem jeder sein persönliches Ziel erreicht und vielleicht sogar um die Kegel herum eingeparkt hat, sprudelte die Freude bei einer kurzen Kaffeepause nur so heraus.

Die VFD setzt sich für freies Reiten in der Natur ein. Sie legt Wert auf einen artgerechten Umgang mit den Pferden und sieht das Pferd als Partner. Durch stetes Ausbilden und Lernen schützen wir uns, unsere Pferde und die Umwelt.

Der Reiterstammtisch trifft sich für Jedermann am letzten Donnerstag im Monat im Gasthof Lehner in Rüdenhausen.

Von: Monika Link (Kreisvorstand Kitzingen , VFD Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer Deutschland)