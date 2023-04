Bei Wind und Wetter, egal zu welcher Jahreszeit, sorgen sie dafür, dass ihre MitschülerInnen sicher vom Busbahnhof zur Schule gelangen: die Schülerlotsen des Egbert-Gymnasiums. Mit Teresa Nuber, Isabell Marquard und Valentin Rauh haben nun drei von ihnen den Kreisentscheid des Schülerlotsenwettbewerbs gewonnen. Die Preise übergaben die Polizeihauptmeisterinnen Sabine Diener und Anne Aust in einem Festakt am EGM. Beide Polizistinnen zeichnen für die Ausbildung der Schülerlotsen verantwortlich. Zusammen mit ihnen freuten sich auch Schulleiter Markus Binzenhöfer und Andrea Weber-Brandt, die die Arbeit der Schülerlotsen am EGM koordiniert, über den Erfolg und das ehrenamtliche Engagement der SchülerInnen. Teresa, Isabell und Valentin werden auch am Bezirksentscheid in Aschaffenburg teilnehmen, der am 30. Juni stattfinden wird.

Von: Andrea Weber-Brandt (Lehrerin, Egbert-Gymnasium, Münsterschwarzach)