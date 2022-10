Wiesentheid vor 54 Minuten

Sicher über die Straße in Wiesentheid

An der Mittelschule Wiesentheid gibt es seit diesem Schuljahr 18 neu ausgebildete Schülerlotsen. Alle Schüler, die sich zu diesem Ehrendienst angemeldet haben, haben auch die Ausbildung, die durch die Polizei durchgeführt wurde, erfolgreich bestanden. Nun können sie ihren Dienst sowohl im Bus als Busbegleiter wie auch am Zebrastreifen verrichten. So können vor allem die schwächsten Verkehrsteilnehmer, die Grundschüler, sicher über den Zebrastreifen zur Schule gelangen.