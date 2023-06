Der Musikverein "Cäcilia" Nordheim am Main unter der Leitung von Klaus Säger hatte zur Serenade an der Fähre eingeladen. Die Wiese an der Fähre hatte wieder sehr viele Zuhörer angelockt und viele Musikbegeisterte brachten ihren Campingstuhl sogar selbst mit, um der Musik zu lauschen. Moderator Günter Höhn führte in seiner gewohnten charmanten Art durch das Programm, das unter dem Motto "In Harmonie vereint" stand. Dabei hat er den Gästen nicht zu wenig versprochen. Von Blasmusik bis hin zu moderner Musik zeigten die Musiker ihre musikalische Vielfalt.

Der erste Vorsitzende des Musikvereines, Markus Schneider, sagte den Musikern, aber auch den Helfern im Hintergrund ein herzliches "Dankeschön" für ihr Engagement. In diesem Rahmen wurden dann auch durch die Bürgermeisterin und gleichzeitig Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes Sibylle Säger Ehrungen an verdiente Musikerinnen und Musiker durchgeführt. Schön zu sehen war bei den Ehrungen, wer das Musizieren gemeinsam beginnt, dem macht es auch nach vielen Jahren noch gemeinsam Spaß.

Von ein paar Regentropfen ließen sich die Musiker, aber auch die Gäste den lauen Sommerabend nicht verderben. Denn man war sich einig – bei Musik beginnt die Sonne zu scheinen.

Folgende Personen wurden vom NBMB durch Sibylle Säger für aktives Musizieren geehrt: Für zehn Jahre Antonia Kraiß, Julian Paulus, Valentin Säger und Eliah Wachler. Für 20 Jahre Tobias Braun und für 30 Jahre Tobias Strasser.

Von: Klaus Säger (Dirigent, Musikverein "Cäcilia" Nordheim am Main)