Mit zahlreichen baulichen Themen beschäftigte sich der Gemeinderat in Sommerach in seiner Sitzung. Elisabeth Weimann vom Bauamt in Volkach brachte den Gemeinderat zum Thema Quartier Winzerstraße auf den neuesten Stand und stellte den Entwurf sowie die Kosten für die Gestaltung der Denkmäler Winzerstraße 10 und Winzerstraße 12 vor.

Für das Gebäude in der Winzerstraße 10 ist im Erdgeschoss die Unterbringung eines Seniorentreffs mit Teeküche und Büro geplant. Im Obergeschoss des Hauses sollen Besprechungs- und Büroräume entstehen. In das Denkmal Winzerstraße 12 wird die Bücherei umsiedeln. Neben viel Platz für die Bücher soll der Raum flexibel gestaltet werden, um dort beispielsweise auch Lesungen veranstalten zu können. Im Obergeschoss ist eine galerieartige Bibliothek mit offenem Arbeitsplatz geplant. Zudem öffnet sich der Bibliotheksraum zu einem gemeinsamen mit der Winzerstraße 10 nutzbaren Platzbereich.

Platz für Urnengräber

Die Gesamtkosten für die Sanierung der Denkmäler belaufen sich auf 2,2 Millionen Euro. Die Maßnahmen sowie das Herstellen der dazugehörigen Außenanlagen werden zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten durch den Städtebau gefördert. Die Rätinnen und Räte stimmten der Vorentwurfsplanung sowie der Kostenschätzung für die Denkmäler zu.

Auf dem Sommeracher Friedhof besteht derzeit eine ungenutzte Fläche entlang der Mauer neben der Aussegnungshalle. Dort sollen künftig bis zu zehn Urnengrabstellen entstehen. In der Mitte der Grünfläche ist eine Gemeinschaftsanlage geplant. Diese soll in zwei Feldern erstellt werden. Pro Feld entstehen so elf Urnenstellen. Jede Urnenstelle wird mit einer Steinplatte versehen. Das Grabbeet wird über die Anlagepflege gepflegt. Auch der seit einem Sturm 2018 beschädigte Grabstein des Priestergrabes wird im Zuge der Sanierung wieder aufgestellt.

Ab Ende 2024 Vergabe von Bauplätzen

Weiterhin gab Bürgermeisterin Elisabeth Drescher dem Gemeinderat einen Überblick über die neuesten Entwicklungen zum Baugebiet "Südliche Volkacher Straße". Demnach müssen hier zahlreiche faunistische und floristische Untersuchungen durchgeführt werden. Auch Voruntersuchungen nach Bodendenkmälern sind erforderlich. Laut Bürgermeisterin werden die Kartierungen der Biologen bis in den Sommer dieses Jahres andauern. Der Beginn des Bauleitverfahrens ist somit frühestens ab Herbst 2023 möglich. Mit einem Bebauungsplan kann gegebenenfalls bis Frühjahr 2024 gerechnet werden. Wenn alles im Zeitplan bleibt, könnten Ende 2024 die Bauplätze vergeben werden.