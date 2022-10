Auf Einladung der Seniorenbeauftragten der Marktgemeinde Willanzheim, Elke Braun und Andrea Pfannes, kamen rund 80 Senioren aus der Dreiergemeinde Willanzheim-Markt Herrnsheim-Hüttenheim nach Markt Herrnsheim in die Marktschänke. Bewusst wurde mit der Marktschänke ein Ort gewählt, der von der Gemeinde neu renoviert und saniert und vor allem barrierefrei war.

Am Nachmittag wartete auf die Senioren ein buntes Programm aus Musik und Kultur. Bei Kaffee und Kuchen blieb aber auch noch genügend Zeit zum persönlichen Gespräch.

Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert gab einen kurzen Rückblick über das laufende Jahr in der Gemeinde. Mittels einer ausführlichen Bilderpräsentation wurden die jeweiligen Projekte, wie unter anderem das neue Dorfgemeinschaftshaus mit Kindergarten und Archiv in Hüttenheim sowie die Naturraumgruppe in Willanzheim vorgestellt. Interessiert verfolgten die Senioren das aktuelle Geschehen.

Gleich zwei Geburtstagskinder besuchten den Nachmittag. So konnte Herrn Rudolf Endrich und Herrn Dietrich Haack aufs Herzlichste von den Seniorenbeauftragten gratuliert werden und der ganze Saal sang zu Ehren der Jubilare ein Geburtstagsständchen.

Leider sind auch in unserem Landkreis viele Betrüger heutzutage mittels Schockanrufen an ältere Mitbürger am Werk, um unter Druck an deren Geld, Gold oder Wertsachen zu kommen. Dies war Anlass für die Seniorenbeauftragten, Frau Margit Endres, Erste Polizeihauptkommissarin a. D. einzuladen. Äußerst informativ und auch mittels aktueller Fallbeispiele aus der Presse referierte Frau Endres kompetent und stellte zudem die Präventionskampagne "Leg auf" der Bayerischen Polizei in Unterfranken vor. Info-Flyer dazu konnten von den Senioren mitgenommen werden.

Im Anschluss lud der Herrnsheimer Posaunenchor, unter der Leitung von Herrn Andreas Hiller, bei seinen Volks- und Kirchenliedern zum Mitsingen ein. Was allen sichtlich Freude bereitete.

Herr Karlheinz Wolbert gab in bewährter Weise gekonnt seine Gedichtli und Gschichtli von verschiedenen fränkischen Dichtern zum Besten. Hier wurde viel gelacht und kein Auge blieb mehr trocken. Eine kleine Tombola mit Preisen der regionalen Vermarkter rundete den Nachmittag ab. Ein herzliches Dankeschön und einen großen Applaus gab es am Ende für alle Beteiligten, die vielen Kuchen- und Tortenbäcker sowie für das Team der Marktschänke, das die Senioren bestens versorgt hat.

Von: Elke Braun (Seniorenbeauftragte, Marktgemeinde Willanzheim )