Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm bot der Spätlese Treff Großlangheim wieder mal den Senioren der Pfarrei von St. Jakobus in Großlangheim an.

Unter der Leitung von Pater Phillipus und Gerald Günther fand zunächst in der festlich zum Erntedankfest geschmückten Kirche eine Erntedankandacht statt, welcher von Sabine Henke mit dem Schifferklavier feierlich umrahmt wurde. Dabei wurden Lieder des bekannten Langemer Heimatdichters Hannes Grebner mit viel Inbrunst gesungen.

Im Anschluss ging es im festlich geschmückten Jakobushaus weiter. Hier hatte sich das Team des Spätlesetreffs unter der Leitung von Sonja Rickel, Conny Grebner, Inge Thomaier und Gerald Günther und vielen ehrenamtlichen Helfern ein umfangreiches Programm zusammen gestellt.

Zunächst trug Frau Gertrud Grebner lustige "Gschichtli aus Langa" vor, die sehr gut ankamen und für reichlich Lachen sorgten.

Im Anschluss boten die Großlangheimer Musikanten ihr ganzes Können an. So wurde viel geschunkelt, gelacht, gesungen. Vereinzelt waren auch Tanzpaare auf der Tanzfläche zu sichten.

Auch für das leibliche Wohl wurde rundum gesorgt. So gab es Blaue Zipfel, angemachten Käse, Kochkäse, Zwiebelplootz und Bremser und vieles mehr.

Frohgelaunt und mit einem Lächeln im Gesicht wurde dann im Anschluss zum Heimweg aufgebrochen. "Hoffentlich macht ihr bald wieder so was Schönes"..., das Fazit vieler Besucher.

Eine Besucherin bedankte sich am folgenden Tag mit folgenden Satz "Ich konnte gestern wieder mal bei vielen alten Menschen ein fröhliches Lächeln in den Augen feststellen, was mich sehr gefreut hat".

Von: Inge Thomaier (Organisationsteam, Langemer Spätlese, Großlangheim)