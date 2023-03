Hannelore und Georg Held sind gerne inmitten ihrer Liebsten. Wie gut also, dass es schon wieder etwas zu feiern gibt: Das Sickershäuser Paar feiert Eiserne Hochzeit – und damit unglaubliche 65 Jahre Eheglück. Dazu gratulierten am großen Jubeltag am 7. März auch Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner, der neben Blumen und Wein auch Glückwünsche der Landrätin im Gepäck hatte.

Im Kino in der Kitzinger Siedlung hat es einst gefunkt – und der Siedler Schorsch seine Lore schnell verzaubert. Fortan gingen sie gemeinsam durchs Leben und bauten in Sickershausen das Häuschen, in dem sie auch heute noch leben.

Allein sollten die beiden nicht lange bleiben. Drei Töchter und ein Sohn bereicherten schon bald ihren Alltag und inzwischen schauen die Helds mit neun Enkeln und zehn Urenkeln stolz auf eine echte Großfamilie – Tendenz steigend, denn "drei neue Helden" sind bereits im Anmarsch.

Im Garten immer aktiv

Neben seiner Tätigkeit im Gusswerk war Georg Held viele Jahre im Kleintierzuchtverein aktiv und hat sich erst mit knapp über 80 Jahren von seinen letzten Hasen getrennt. Zudem war beider Hobby immer der Garten.

Nach einem Leben voller Arbeit lassen es der heute 87-jährige Schorsch und seine zwei Jahre jüngere Frau jetzt ruhig angehen. Unterstützt durch ihre Kinder meistern sie ihren Alltag noch alleine, besuchen tageweise jedoch die Tagespflege, um dort auch mal mit anderen Senioren über "die gute alte Zeit" zu plaudern. Ihr Wunsch für die Zukunft: "Dass wir noch recht lange gemeinsam durchs Leben gehen!"