In einem festlichen Gottesdienst wurde Erich Zink für 50 Jahre Bläserdienst im Posaunenchor Rüdenhausen geehrt. Der Bezirksobmann des Posaunenverbandes, Pfarrer i.R. Erich Eyßelein, würdigte die Leistung von Erich Zink in seiner Laudatio: "50 Jahre, das ist Vorbild für Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Freude an Musizieren, Pflichtbewusstsein und nicht zuletzt Entscheidungswille: Gehe ich zum Posaunenchor oder mache ich etwas anderes, das vielleicht –ohne Anstrengung - auch Freude bereitet! Und diese Botschaft übermittelst Du im großen Kreis der Bläser und Sänger mit den Chorälen, mit den Hoffnungsliedern." Anschließend übergab der Ortspfarrer, Martin Fromm, ihm die goldene Ehrennadel des Posaunenverbandes. Die Lieder für den Gottesdienst hatte der Jubilar ausgewählt – gemeinsam mit seinen Bläserkameradinnen und -kameraden erfüllte er sich seine musikalischen Wünsche in mitreißender Weise. Die Gemeinde dankte Erich Zink und dem ganzen Posaunenchor unter Leitung von Reiner Bachner mit langanhaltendem Applaus.

Von: Martin Fromm (Pfarrer, Evangelisch-lutherische Pfarrei Rüdenhausen)