Unter dem Motto "100 Jahre Freude am Singen" blickte der Männergesangverein Fröhstockheim am Wochenende auf sein 100-jähriges Bestehen zurück. 1923 durch Linde und Richard Rother gegründet, hatte der Verein in den achtziger Jahren unter der Leitung von Rudolf Weydt seinen stärksten Zulauf mit 36 Sängern. Die Corona-Jahre konnte der Verein mit Hilfe seines jetzigen Chorleiters Uwe Ungerer gut überstehen

Die derzeit 20 Sänger feierten am Samstag unter dem Motto "Dinner und Chor" mit Frauen und Bekannten bei einem Drei-Gänge-Buffet, unterhalten von den Chören der Stimmvereinigung Mainstockheim. Chorleiter Uwe Ungerer führte humorvoll durch den unterhaltsamen Abend mit Liedern aus Musicals, Pop- und Filmmusik.

Der Festsonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst bei dem Pfarrerin Meisner und Pastoralreferent Menth auf den Wert des Singens und der Musik eingingen. Der Posaunenchor Fröhstockheim untermalte diesen Gottesdienst und unterhielt anschließend die Anwesenden beim Weißwurstfrühstück mit flotten Rhythmen. Pünktlich um 14 Uhr konnte der 1. Vorsitzende Mario Errico die Ehrengäste, sowie die Chöre aus Segnitz, Großlangheim und Willanzheim begrüßen. Stellvertretender Landrat Robert Finster überbrachte die Glückwünsche des Landkreises. In Form von gesungenen Reimen gratulierte 1. Bürgermeister Burkard Klein und überreichte einen großzügigen Scheck der Gemeinde.

Dazwischen sorgten die gekonnten Liedvorträge des Gemischten Chores Segnitz und des Männergesangvereins Großlangheim für Abwechslung. MdL Volkmar Halbleib überbrachte die Glückwünsche des Bezirks und zeigte sich begeistert, dass der MGV Fröhstockheim auch die letzten schwierigen Jahre überstanden hat und somit nun auf ein 100-jähringes Bestehen zurück blicken kann.

Von der Vorsitzenden der Sängergruppe Kitzingen Elke Kuhn wurden die Ehrungen vorgenommen. Günter Pusch konnte für 25 Jahre aktives Singen geehrt werden. Peter Doll und Gerhard Döblinger nahmen die Urkunden für 60-jährige Singtätigkeit entgegen.

Die schwungvollen Liedvorträge des Männerchores SV Willanzheim und des Gemischten Chores Großlangheim konnten trotz der Hitze für Erfrischung sorgen, so dass noch gefeiert wurde bis in den späten Abend.

Von: Franz Wörler (Chronist, Männergesangverein 1923 e.V. Fröhstockheim)