Es habe ein Treffen mit allen Feuerwehr-Kommandanten und dem zuständigen Kreisbrandmeister gegeben, informierte Bürgermeisterin Ruth Albrecht in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates. Mit der gefundenen Lösung "haben wir es sicher nicht jedem recht gemacht", räumte sie ein. Doch so sei es am sinnvollsten gewesen.

Die Seinsheimer Wehr hat das neue Mittlere Löschfahrzeug (MLF) abgeholt. Derzeit finden laut Kommandant Stefan Düll noch Einweisungen statt. Damit hat Seinsheim nun ein wasserführendes Fahrzeug.

Das bisherige Fahrzeug der Seinsheimer soll dann laut Albrecht nach Tiefenstockheim. Dazu müsse im Feuerwehrhaus einiges umgestellt werden. Da das Tiefenstockheimer Fahrzeug jünger als das sei, das nun als Ersatz komme, hätten einige ein Problem gesehen. Düll betonte, dass das Fahrzeug die Seinsheimer Wehr nie im Stich gelassen habe. Lediglich die Batterie sei einmal leer gewesen. Das Fahrzeug sei geräumig und Atemschutzträger könnten sich im Auto umziehen.

Der Iffigheimer Oldtimer wird ausgemustert

Das bisherige Tiefenstockheimer Fahrzeug kommt nach den Worten der Bürgermeisterin dann nach Iffigheim. Der dort vorhandene "Oldtimer" werde außer Dienst gestellt. Der Marktgemeinderat stimmte zu.

Bei der letzten Wahl 2021 wurde wegen Corona nur ein Wahllokal gebildet. Bei den Landtags- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober soll es wieder vier Wahllokale geben, kündigte die Bürgermeisterin an. Benötigt würden dazu 35 Wahlhelferinnen und -helfer. Tiefenstockheim und Iffigheim bereiten ihr dabei Sorge, weil bei der vergangenen Kommunalwahl 2020 dort nur 58 beziehungsweise 54 Wahlberechtigte zur Urne gegangen sind, 81 beziehungsweise 51 hätten die Briefwahl bevorzugt. Sollten weniger als 50 Leute an der Urne wählen, würden die Wahlzettel zusammen mit einem anderen Wahlbezirk ausgezählt.

kommen mehr Angebote für die älteren Mitmenschen?

Der Seniorenbeauftragte, Gemeinderat Gerald Hell, stellte im Gremium seine Aufgaben vor. Seinen Kolleginnen und Kollegen gab er als Hausaufgabe mit, sich Gedanken zu machen, wie sich die Marktgemeinde in der Seniorenarbeit positionieren wolle. Die Gemeinde solle für Seniorinnen und Senioren interessant sein, betonte er. Hell möchte wissen, was es schon alle sin den Ortsteilen gebe. Dann könne man über eigene Angebote nachdenken.

Albrecht erinnerte an den Seniorenausflug der Gemeinde, der sehr gut angenommen werde. Weitere Möglichkeiten wären Treffs zum Karteln oder ein Frühstückstreff.