Der Markt Seinsheim übernimmt das Defizit der Ferienbetreuung in der Grundschule Marktbreit ab dem Jahr 2023 für die teilnehmenden gemeindeeigenen Kinder – sofern im eigenen Schulsprengel, dem Grundschulverband Willanzheim, keine Betreuung stattfindet. Der Betreuungsaufwand für die Eltern liegt bei 17 Euro je Kind pro Tag. Das beschloss der Marktgemeinderat einstimmig.

Einige Eltern des Grundschulverbandes hätten eine Elternumfrage zum Bedarf der Ferienbetreuung ab dem Jahr 2023 gestartet, erläuterte Bürgermeisterin Ruth Albrecht. Es habe sich herausgestellt, dass der Bedarf wieder gestiegen sei und eine Ferienbetreuung zu Stande kommen würde. Die AWO würde die Ferienbetreuung in Marktbreit eine Woche in den Osterferien und zwei Wochen in den Sommerferien anbieten. Sollte dies gut angenommen werden, sei künftig auch noch eine Woche in den Pfingstferien möglich.

Ungefähr die Hälfte des Betrages übernimmt die Gemeinde

Da in der Vergangenheit Betreuungsplätze unbelegt waren, sei es auch möglich, Kinder von außerhalb des Grundschulverbandes Marktbreit mit aufzunehmen. Die Kinder aus Seinsheim würden grundsätzlich in der Grundschule Willanzheim betreut. Sollte hier jedoch die Betreuung in den Ferien nicht gedeckt werden beziehungsweise zu Stande kommen, könnten die Eltern ihre Kinder auch in der Grundschule Marktbreit betreuen lassen.

Die Betreuung für ein Kind kostet 17 Euro pro Tag. Bei einer Teilnehmerzahl von zehn Kindern betrügen die Kosten pro Tag insgesamt 53 Euro. Abzüglich Elternanteil bleibe ein kommunaler Anteil von 36 Euro. Ab 25 Kindern fielen pro Tag Insgesamt 35 Euro an, abzüglich 17 Euro Elternanteil müsste die Kommune noch 18 Euro zahlen.

Wiehert der Amtsschimmel am Holzlagerplatz?

Eine Realisierung des geplanten Holzlagerplatzes zwischen Iffigheim und Wässerndorf ist nach den Worten der Bürgermeisterin aufgrund der nicht abschätzbaren Hochwassergefährdung behördlich untersagt. Es fänden derzeit Prüfungen an den Bächen durch das Wasserwirtschaftsamt statt. Bei Lagerflächen müsse ein Abstand von fünf Metern zum Bach eingehalten werden. Ein Gutachten sei teuer.

Dass damit der Holzlagerplatz gestorben sei, erzürnte Marktgemeinderat Stephan Jamm. Jeder "normale Mensch" wisse, dass an dieser Stelle noch nie Wasser gestanden habe. "Das muss man nicht verstehen", meinte Jamm. Wenn nicht einmal die einfachsten Dinge möglich seien, und man für alles ein Gutachten brauche, verzweifele der Marktgemeinderat. "Da wiehert der Amtsschimmel", meinte Gerald Hell. "Wenn der Ickbach steigt, dann sind die untersten Holzschicht halt nass", sagte Cornelia Nagler.

Bürgermeisterin Ruth Albrecht bat alle um Unterstützung für Anna Kathrin Ott aus Winkelhof. Sie sei eine der sechs Finalistinnen bei der Wahl zur Bayerischen Bierkönigin.

In Iffigheim und Tiefenstockheim seien je ein Nadelbaum gepflanzt worden. Dies seien die künftigen Weihnachtsbäume, informierte Ruth Albrecht.