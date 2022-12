Einen ganz besonderen "Beschwerdebrief" hatte der zweite Bürgermeister Christian Lauck am Mittwoch in der Segnitzer Gemeinderatssitzung dabei. Die Kinder, die regelmäßig die Dorfbücherei besuchen, finden, dass es im Außenbereich dort zu dunkel ist. "Wir brauchen da ein Licht", hatten sie ihm erklärt, worauf er scherzhaft antwortete, dass Anträge immer schriftlich einzureichen seien. Die Kids fackelten nicht lange und überreichten wenig später ein Schreiben. "Wir wollen Licht am Dorfgemeinschaftshaus", steht dort geschrieben, fünf Kinder haben ihren Namen daruntergesetzt.

Die Sache ist schnell geregelt: Das Büchereiteam erhält die nötigen Schlüssel, um künftig während der Ausleihzeiten das Außenlicht einschalten zu können. "Miteinander reden hilft", sagte Lauck schmunzelnd, "und die Kinder machen vor, wie es geht."

Ein anderer Brief an das Gremium konnte nicht ganz so einfach beantwortet werden. Norbert Bischoff hatte angeregt, die alte Anschlagtafel am Rathaus, die als offizieller Amtskasten dient, durch einen Schaukasten zu ersetzen. Da das Rathaus aber als Einzeldenkmal gilt und zusätzlich dem Ensembleschutz unterliegt, hat die Verwaltung Bedenken, ob das so einfach geht. Zumal ein Schaukasten so groß sein müsste, dass bei einer Wahl alle Listen mit Wahlvorschlägen darin Platz hätten. Dieser passt dann aber nicht mehr an das Rathaus. Eine Alternative wäre, den Schaukasten am Dorfgemeinschaftshaus anzubringen. Das wiederum gefällt den Räten nicht, die das Rathaus als Anlaufpunkt für amtliche Informationen sehen. Nun soll zunächst das Gespräch mit dem Denkmalamt gesucht werden, ob es hier nicht doch eine Lösung geben kann.

Verkehrszählung in der Sulzfelder Straße

Der Gemeinderat beschäftigte sich auch mit der geplanten Projektentwicklungsgesellschaft, die im Landkreis gegründet werden soll, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu koordinieren. Alle Segnitzer Gemeinderäte und Gemeinderätinnen waren bei der Info-Veranstaltung in Wiesentheid gewesen, entsprechend wenig musste an dieser Stelle erklärt oder diskutiert werden. Einstimmig wurde entschieden, dass die Gemeinde der Gesellschaft beitreten wird.

Um im Falle eines längeren Stromausfalles das Dorfgemeinschaftshaus netzunabhängig mit Strom versorgen zu können, soll eine Elektrofirma beauftragt werden, eine entsprechende Netzfreischaltung zu installieren.

Für das geplante Baugebiet Schindäcker III muss ein Lärmschutzgutachten erstellt werden. Hierfür ist eine Verkehrszählung notwendig. In der Sulzfelder Straße wird daher ein Seitenradar montiert, das über einige Tage die Zahl und Art der Fahrzeuge zählt, die durch die Straße fahren.

Am Ende der letzten Sitzung in diesem Jahr bedankte sich Christian Lauck bei seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit besonders in den letzten Monaten, als er den ersten Bürgermeister Peter Matterne vertrat. Außerdem bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus Vereinen und Gruppierungen, die sich im Dorf engagieren: Ob im Archiv, in der Bücherei, im Museum oder bei der Feuerwehr: "Bleibt gesund, wir haben nächstes Jahr noch einiges vor", wünschte er zum Abschluss.