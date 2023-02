"Wir transportieren, was uns bewegt" – so lautet das Motto des Sextetts "Frachter". Die drei Frauen und drei Männer aus Würzburg und Leipzig laden laut einer Ankündigung am Sonntag, 19. März, ab 18 Uhr zu einem Konzert mit einem abwechslungsreichen Programm zwischen Pop und Jazz in das Dorfgemeinschaftshaus in Segnitz ein. Bereits 2016 überzeugte die Besetzung, deren Instrumentierung laut Pressemitteilung ihresgleichen sucht, beim Jazz-Wettbewerb der Hochschule für Musik in Würzburg. Neben der jazztypischen Rhythmusgruppe finden sich bei "Frachter" Knopf-Akkordeon, Bassklarinette, Tenorsaxophon, E-Gitarrensounds und Gesang. Beim Konzert im Gemeinschaftshaus werden Weine ortsansässiger Winzer angeboten, der Eintritt ist frei.