Mit dem in Segnitz geborenen Missionar Johann Georg Krönlein (1826-1892) hat Segnitz mit Südwestafrika, dem heutigen Namibia, ein besonderes Verhältnis. Schließlich wurde ein Stadtteil der Regionshauptstadt Keetmannshoop und eine Schule nach Krönlein benannt. Eine weitere Verbindung mit dem Land und vor allem mit einer seiner Sprachen wurde am Sonntagvormittag in Segnitz geknüpft und besiegelt. Pastor Walter Moritz war zwölf Jahre lang in Namibia ebenfalls missionarisch tätig. Dort erlernte er neben Herero und Afrikaans vor allem die schwere Sprache der Namas, das Khoekhoegowab mit seinen seltsamen Klicklauten. Dabei sammelte sich auch eine sehr umfangreiche Bibliothek an. Anlässlich einer kleinen Feierstunde übergab nun Pastor Moritz einen ersten Teil seiner Bücherei, die künftig als Informations- und Sprachforschungszentrum dienen soll, dem Gemeindearchiv Segnitz. Dabei erklärte er, dass diese Schriften nicht zuletzt durch Krönlein in Segnitz sehr gut aufgehoben sind. Die Übernahme der Schriften und die Eröffnung der "Walter-Moritz-Kheokhoegowab-Bibliothek" wurde dabei durch einen beiderseitig unterzeichneten Vertrag zwischen Walter Moritz und der Gemeinde Segnitz gesichert.

Von: Norbert Bischoff (Gemeindearchiv Segnitz)