Der Markt Abtswind war erfolgreich bei seiner Suche nach einem neuen Pächter für die Schwimmbad-Gaststätte. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates teilte Bürgermeister Jürgen Schulz mit, dass sich die Gemeinde als Besitzer mit einem Interessenten geeinigt habe.

Laut Schulz seien die beiden Betreiber, ein Paar, bereits in der Gastronomie tätig gewesen. Das vorgelegte Konzept sei in Ordnung gewesen, so der Bürgermeister. "Ich denke, das wird gut", zeigte er sich zuversichtlich. Die neuen Betreiber wollen sich nun im Lauf der nächsten Wochen in der Gaststätte entsprechend einrichten, das Lokal werde in jedem Fall bis zum Start der Schwimmbad-Saison am 1. Mai öffnen. Die Schwimmbad-Gaststätte fungiert gleichzeitig als Vereinslokal des TSV Abtswind, dessen Sportgelände direkt an das Bad angrenzt.

Haselbach soll renaturiert werden

Außerdem informierte Bürgermeister Schulz über ein Schreiben des Wasserwirtschaftsamtes Kronach. Darin geht es um den Haselbach, der in der Gemarkung Abtswind verläuft und renaturiert werden soll. Der Bach entspringt am Fuß des Friedrichsberges und fließt von dort in Richtung der Geiselwinder Gemeindeteile Rehweiler und Langenberg.

Die Planungen der Behörde zur Renaturierung werden laufen und sollen bis 2024 abgeschlossen sein, so Schulz. Bis 2027 ist vorgesehen, das ein oder andere baulich umzusetzen. Ziel sei, den einst wohl durch die Flurbereinigung etwas begradigten Bach mehr Strecke zu geben. Dadurch bleibe dann mehr Wasser in der Flur. Für den Markt Abtswind fallen 1600 Euro an Kosten an, von denen jedoch 1200 Euro als Zuschuss zurückkommen. Der Gemeinderat stimmte der dazu notwendigen Vereinbarung mit der Behörde zu.

Außerdem will die Gemeinde auch künftig Feuerwehrleute finanziell unterstützen, damit diese den notwendigen Führerschein für die Einsatzfahrzeuge erwerben. Genaueres werde man, so Bürgermeister Schulz, mit der Wehr absprechen. Keine Einwände hatten die Räte bei einem Bauplan der Firma Mix. Das Unternehmen möchte künftig einige ihrer früheren Produktionsräume in Sozialräume umwandeln.