Geiselwind vor 32 Minuten

Schwerer Unfall beim Baumsägen in Geiselwind: Motorsäge-Kette verletzt Helfer schwer

Beim Baumfällen am Geiselwinder Hohnsberg verletzte sich ein Mann so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen wurde.