Eine Brandmeldung ging am Dienstagvormittag ging über die Integrierte Leitstelle bei der Polizeiinspektion Kitzingen ein. Laut Polizeibericht soll es zu einem Schwelbrand bei einer Firma in der Wiesentheider Straße in Abtswind gekommen sein. Vor Ort stellte sich heraus, dass vermutlich ein Stein in einer Mischtrommel das darin befindliche Material entzündete. Die Feuerwehr löschte die Glut ab und lüftete anschließend die Produktionshalle. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.