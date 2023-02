"Schwarzi Helau" hieß es am Faschingssonntag, als Förderverein und Elternbeirat des Kindergarten St. Josef zum Kinderfasching in die Arche einluden. Zwischen 13 und 17 Uhr wurde viel getanzt, gelacht und allerlei lustige Spiele gespielt. Dazu gehörten beispielsweise Zeitungspapierrutschen, Luftballontanz oder auch Spielzeugautos aufwickeln. Auch eine Polonaise durfte natürlich nicht fehlen. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt, es gab diverse Getränke, Kaffee und Kuchen, Brezeln, Laugen-sowie Käsestangen. Das Clown-Duo Schenk, an diesem Tag bestehend aus einen Clown, bot nicht nur Spannung und Unterhaltung für die kleinen Gäste. Mit Luftballontiere erraten, Jonglierkünsten, Nagelbrett und abschließender Feuershow war für jeden etwas dabei. Als großes Highlight knotete der Clown nach seiner Vorführung noch allerhand lustiger Luftballontiere, wie Schlangen, Palmen mit Affen und Koalas oder auch Katzen und Hunde für die Kinder. Ein besonderer Dank geht an die Gemeindeverwaltung Schwarzach, die für die Nutzung der Arche keine Kosten in Rechnung stellte. Wir danken allen Eltern und Freunden des Kindergartens, die Kuchen sponserten, sich beim Einlass und Verkauf einbrachten, sowie beim Auf-und Abbau halfen. Zu guter Letzt bedanken wir uns bei "Carmens Blumen-Eck" nicht nur für den tollen Blumenschmuck, sondern auch für ihre lockere, spaßige Führung durch unser Programm und die Animation der Kinder und Gäste. Der Erlös aus Eintrittsgeldern und dem Verkauf von Speis und Trank kommt dem Kindergarten St. Josef zugute. Alles in allem blicken wir auf eine gelungene, fröhliche Feier zurück und freuen uns bereits auf die Nächste.

Von: Nicole Stimming (Elternbeiratsmitglied, Kindergarten St. Josef, Schwarzach)