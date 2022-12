Kammer- und Landessieger: Seine Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker hat der Schwarzacher Toni Burger mit großem Erfolg abgeschlossen. Der 21-Jährige ist einer von fünf Auszubildenden, die in diesem Jahr bei der Modell- und Formenbau M. Reuss GmbH ihre Lehre erfolgreich absolviert haben. Drei der Azubis waren Zerspannungsmechaniker, zwei Modellbauer. Bei einer betriebsintern Feier überreichten die Inhaber Markus und Matthias Reuss die Urkunden.

In seiner Freizeit ist für Toni Burger der Computer tabu, höchstens "mal mit Freunden an der Spielekonsole sitzen". Viel lieber widmet er sich aktiv der Musik. Beim Symphonischen Blasorchester in Volkach ist er mit seinem Waldhorn eine feste Größe. Ein prima Ausgleich für einen jungen Mann, dem sein Beruf viel Spaß macht. Nach seinem Realschulabschluss in Dettelbach hat er sich für eine Ausbildung bei Modellbau Reuss entschieden.

"Die Kombination aus Handwerk und Technik ist sehr ansprechend", schwärmt er von der Zerspanungstechnik. "Man arbeitet mit und an computergesteuerten Maschinen", zeigt er sich nach gut drei Lehrjahren nach wie vor begeistert. Immer wenn er am Freitagnachmittag ins Wochenende startet, blickt er auf eine abwechslungsreiche Arbeitswoche zurück. "Man weiß montags nie, was auf einen zukommt", freut er sich immer auf neue Herausforderungen. Die Technik biete schier grenzenlose Möglichkeiten. "Dieser Beruf ist sehr spannend, 50 Prozent Computer, 50 Prozent Handwerk", empfiehlt er künftigen Schulabgängern.

Bereits 25 Kammersieger, ein Landessieger und ein Bundessieger

Burger wird in seinem Ausbildungsbetrieb als Geselle weiter arbeiten. Das hat Tradition. Unter den 90 Lehrlingen in über 50 Jahren waren 25 Kammersieger, neun Landessieger und ein Bundessieger. "Da wir ein hohes Anforderungsprofil an unsere Mitarbeiter in Sachen Flexibilität, Innovation und Lernbereitschaft stellen, bilden wir unsere Facharbeiter sehr gerne selbst aus", erzählt Markus Reuss. Der Maschinenbauingenieur ist im Betrieb für die Feinwerkmechaniker zuständig.

Er ist stolz, dass mit Luca Nüse, Nabil Samman, Ziaullah Obaidi und Julian Bohnengel vier weitere Auszubildende ihre Lehre als technische Modellbauer (Gießerei) und Feinwerkmechaniker (Zerspanung) heuer erfolgreich beendeten. Zuständig für ihre Ausbildung war Ausbildungsmeister Matthias Lambrecht, der eine klare Devise hat: "Beruf ist Berufung." Für seine beiden Chefs und ihn selbst gibt es ein Hauptziel: "Wir wollen jedes Jahr mindestens zwei jungen Menschen die Chance einer guten Ausbildung geben." In ihrer Meinung über Toni Burger sind sich die Ausbilder einig: "Er ist wissbegierig, verantwortungsbewusst, lernbegierig und zielstrebig."

Familienunternehmen in der dritten Generation

Modellbau Reuss ist ein mittelständisches Familienunternehmen in der dritten Generation. "Wir legen hohen Wert auf die Qualität unserer Ausbildung", betont Matthias Reuss. Man wolle junge Menschen für das Handwerk begeistern, sie im Einstieg ins Berufsleben unterstützen und bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten mitwirken.

Ein Zerspanungsmechaniker programmiert und fräst Bauteile und Werkzeuge mit einem CNC-Bearbeitungszentrum und dem dazu konfigurierten CAD/CAM-Arbeitsplatz für die gesamte Palette der Wirtschaft, darunter ein großer Anteil für die Fahrzeugindustrie, bei der Firma Reuss speziell im Aluminiumbereich. Um den Beruf des Feinwerkmechanikers auszuüben, ist eine vielschichtige Ausbildung von dreieinhalb Jahren zu absolvieren.

Weitere Informationen bei Modell- und Formenbau M. Reuss GmbH, Industriestraße 8, 97359 Schwarzach oder im Internet unter www.mreuss.de