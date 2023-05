Am 14. Juli findet der 39. Schwanberglauf statt: Auf einer Strecke von 10,4 Kilometern geht es über Feld-, Wald- und Wiesenwege über den Schwanberg von Iphofen durch die Weinberge nach Castell. Das Ziel des Laufs ist laut Ankündigung das Weinfest in Castell, wo jeden Läufer und jede Läuferin ein gratis "Finisher Shoppen" erwartet.

Der Startschuss fällt um 18.30 Uhr am Rödelseer Tor in Iphofen. Alle Erlöse des Laufs werden gespendet. 2022 wurden etwa der Förderverein der Kliniken Kitzinger Land, die Lebenshilfe Kitzingen und der Wegweiser im Notwohngebiet Kitzingen unterstützt. Um sich auf den Lauf vorzubereiten, bietet das SBL-Team zwei Trainingsläufe an. Diese sind jedoch keine organisierten Läufe, daher muss sich jeder und jede selbst um Verpflegung und Rücktransport kümmern. Der erste Trainingslauf findet am Donnerstag, 22. Juni, um 18 Uhr statt, der zweite am Sonntag, 2. Juli, um 9 Uhr.

Anmeldung ab sofort unter www.schwanberglauf.de, die Anmeldegebühr beträgt 14 Euro. Fragen beantwortet das Schwanberglauf-Team unter info@schwanberglauf.de