Vom 30. November bis 2. Dezember war es endlich so weit und die Schülerinnen der 6. Jahrgangsstufe der Mädchenrealschule Volkach machten sich mit gepackten Koffern auf den Weg zum Schwanberg. In den drei Tagen erwartete die Mädchen ein abwechslungsreiches Programm, bei dem jede auf ihre Kosten kam. Nachdem in der ersten Bastelzeit mit Ton gearbeitet wurde, fand am Nachmittag eine Singstunde statt, bevor am Abend ein Spieleabend auf dem Programm stand. Nach einem reichhaltigen Frühstück ging es am nächsten Morgen wieder in die Weihnachts-Bastel-Werkstatt, in der wunderschöner Weihnachtsschmuck entstand. Am Nachmittag erkundeten die Schülerinnen dann bei einer Escape-Schnitzeljagd in kleinen Gruppen den Schwanberg. Der Tag endete nach dem Abendessen mit dem Vorlesen einer besinnlichen Weihnachtsgeschichte, bevor alle Schülerinnen müde ins Bett fielen. Nachdem die Koffer für die Heimreise gepackt waren, versammelten sich am letzten Tag alle zu einer abschließenden Besinnung in der Kirche. Auch wenn die ein oder andere sich etwas erkältet hatte, kehrten alle zufrieden und bester Laune zurück nach Hause.

Von: Klara Adams (Konrektorin, Mädchenrealschule Volkach)