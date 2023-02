"Die Schüler haben ganz gewaltig unter den zwei Jahren Corona gelitten", sagte Jürgen Wolff in der Versammlung des Schulverbands Iphofen. Jetzt läuft wieder ein halbwegs normales Schuljahr. Der Schulleiter der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Schule Iphofen sprach von "massiven Defiziten". Die eingeführten acht "Brückenbauer-Stunden" seien eine kleine Hilfe. Gut 20 Schülerinnen und Schüler könnten die Stunden vertragen. Nicht nur einmal die Woche, sondern täglich, verdeutlichte Jürgen Wolff die schulische Situation.

Zudem gebe es einen Lehrermangel. "Die Situation wird noch Jahre andauern", meint der Rektor. Er sprach von einer düsteren Situation, was die Lehrerversorgung betrifft. An der Schule sei es trotz fehlender Lehrkräfte einigermaßen gut gelaufen.

Die Grundschule besuchen laut Wolff derzeit 141 Schülerinnen und Schüler, die in sieben Klassen unterrichtet werden. Acht Klassen hat die Mittelschule mit 132 Schülern. Für die nächsten Jahre sieht Wolff stabile Schülerzahlen. So werde es auch wieder zwei erste Klassen geben. Zum Thema M-Klasse in der Mittelschule sagte Konrektor Andreas Herrmann, dass die im Schulverbund Scheinfeld oder Iphofen kommen könne.

Schule feiert 50-jähriges Bestehen

Am 19. Mai feiert die Schule ihr 50-jähriges Bestehen. Wolff informierte, dass Staatssekretärin Anna Stolz zum Festakt am Abend kommen wird. Einen Rückblick werde es auch von Altbürgermeister Josef Mend und Bürgermeister Dieter Lenzer geben, ebenso kämen drei Zeitzeugen zu Wort.

Da Katrin Lembke nicht an der Schulverbandsversammlung teilnehmen konnte, trug Lenzer deren Bericht zur Mittagsbetreuung vor. In der Grundschule seien 100 Schüler in der Mittagsbetreuung. Es gebe deutlich mehr Kurzbesucher bis 14 Uhr, die kein Mittagessen wollten. Nach 16.30 Uhr seien es noch drei bis fünf Schüler.

Den Offenen Ganztag in der Mittelschule nutzten nur noch 20 Schüler. Dies sieht Lembke der Einrichtung zweier zusätzlicher gebundenen Ganztagesklassen geschuldet. Es gebe jetzt drei solcher Klassen.

Thema war auch die Schulverpflegung. Da es hier Preissteigerungen gebe, soll die Verwaltung eine neue Kalkulation vorlegen. Auf Nachfrage von Mainbernheims Bürgermeister Peter Kraus sagte Iphofens Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Dieter Lenzer, dass der kommende Rechtsanspruch der Grundschüler auf Mittagsbetreuung an der Schule schon jetzt erfüllt werde. "Das Betreuungsangebot ist rechtsanspruchserfüllend." Lenzer glaubt auch nicht ob der hohen Betreuungsquote, dass es noch mehr Schüler werden. Kraus bat, die Kosten im Blick zu haben.