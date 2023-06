Die Fachstelle für pflegende Angehörige mit Demenz-Servicestelle Kitzingen bietet in Kooperation mit dem Verein Halma zwischen 7. Juli bis 9. August eine kostenlose Schulung zum Alltagsbegleiter und zur Alltagsbegleiterin an, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie Kitzingen, der folgende Informationen entnommen sind.

Alltagsbegleiter entlasten pflegende Angehörige und fördern die Erkrankten. Sie begleiten bei Spaziergängen, zum Einkaufen, zum Frisör, zum Arzt, zum Friedhof, zu Behörden. Sie sorgen für Unterhaltung, lesen vor und übernehmen, zusammen mit dem Erkrankten, leichte hauswirtschaftliche Aufgaben und Verrichtungen. Für das zeitlich selbst bestimmte Engagement erhalten die Alltagsbegleiter eine Aufwandserstattung plus Kilometerpauschale. Die Vermittlung und Organisation der ausgebildeten Helfer übernimmt die Fachstelle für pflegende Angehörige in Kitzingen.

40 Unterrichtseinheiten

Die nächste Schulung startet am 7. Juli. Sie umfasst insgesamt 40 Unterrichtseinheiten je 45 Minuten und findet an ein bis zwei Tagen wöchentlich, meist am Vormittag, in der Paul-Eber-Straße 16/18, in Kitzingen statt.

Information und Anmeldung bis 23. Juni per E-Mail an melanie.dolph caritas kitzingen .de oder unter Tel.: (09321) 2672 9710.