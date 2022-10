Für die Schüler*innen des Gymnasiums des FLSH Schloss Gaibach begann die gemeinsame Schulzeit mit einer aufregenden Woche im Schullandheim auf Burg Wernfels. Begleitet wurden sie dabei von Lehrkräften und Tutoren der Schulstandorte Gaibach und Gerolzhofen.

Wetterbedingt gab es in diesem Jahr sehr viele Workshops in den Räumlichkeiten der Burg. So konnten sich die Schüler*innen z.B. mit Sing Star, Traumfänger-Basteln, dem Schreiben eines Sketches oder Singen am Klavier die Zeit vertreiben. Aber auch verschiedene kürzere Spaziergänge, eine Burg-Rallye, die durchaus anspruchsvolle Ganztageswanderung zum Großen Brombachsee mit Rundfahrt auf dem See und eine Nachtwanderung sorgten für viel Abwechslung und strahlende Gesichter. Darüber hinaus hatten die Tutorinnen Kennenlernspiele organisiert und auch die Klassenleiterinnen arbeiteten mit dem Projekt "Gemeinsam Klasse sein" an einer zukünftigen starken Klassengemeinschaft, in der sich jedes Kind wohlfühlen kann.

Einen gelungenen Abschluss bildete der "Bunte Abend", zu dem jeder etwas beitragen konnte. So ging es am Ende der Woche glücklich und mit vielen Erinnerungen im Gepäck wieder nach Hause zurück.

Von: Carina Pabst (Öffentlichkeitsarbeit, Lehrkraft, Franken-Landschulheim Schloss Gaibach mit Außenstelle Gerolzhofen)