Am Freitag vor Pfingsten war das Ziel der langen Vorbereitungszeit mit dem Schulseelsorgeteam erreicht: 19 Schülerinnen und Schülern wurden durch Handauflegung und Salbung mit Chrisamöl durch Abt Michael Reepen gefirmt. Der Weg bis zum heutigen Tag sei nicht immer einfach gewesen, sagte der Abt in seiner Predigt. "Aber heute seid ihr hier. Ihr habt euch bewusst entschlossen, diesen Weg eures Glaubens weiterzugehen." In seiner Predigt deutete Abt Michael unter anderem den Firmritus im Einzelnen aus: Zunächst würden alle gemeinsam im Gebet um den heiligen Geist singen. Danach seien die Firmlinge namentlich aufgerufen, worauf sie mit "Hier bin ich" antworteten. Bei der Tauferneuerung ginge es um die bewusste Absage an das Böse und die Zusage an Gott. "Es gibt nämlich das Böse in der Welt. Im Großen, in den Kriegen, aber auch im Alltag. Mobbing und Ausgrenzen – das geht als gefirmter Christ einfach nicht." So appellierte er auch an die Jugendlichen, dem Bösen zu widersagen, das sich bei ihnen zeigen würde und nannte beispielhaft Drogen oder Gewalt.

Auch die Zusage an das Gute, an Gott, an die Hoffnung in Taufbekenntnis müsse bewusst getan werden. So sollten die Jugendlichen mit ausgestreckten sowie geöffneten Händen diese Zu- und Absage unterstreichen. Im Anschluss bekreuzigten sie sich einzeln mit Weihwasser.

Durch die Handauflegung würde wiederum der Geist Gottes durch die Firmlinge strömen. Die Salbung mit dem Chrisamöl verglich der Abt mit einem Tattoo. Das gehe auch nicht mehr weg. "Selbst, wenn ihr irgendwann einmal sagt, dass ihr aus der Kirche austretet: Gottes Zusage bleibt!" Er beschütze sie und gehe mit ihnen – egal, was passiere.

Am klostereigenen Gymnasium ist es möglich, die Firmung nicht in der Heimatpfarrei, sondern in der Abteikirche mit anderen Jugendlichen aus der 10. Jahrgangsstufe zu empfangen. Das Firmkonzept basiert auf dem Alter der Firmlinge: an der Schwelle zum jungen Erwachsenensein. Die Entscheidung soll ganz bewusst und selbstständig von den Jugendlichen getroffen werden. Abt und der ehemalige Schulleiter Robert Scheller beschlossen deshalb, die Firmung am Ende der 10. Klasse anzubieten.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)