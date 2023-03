Unter dem Motto "So schmeckt die DPE" startete die Dr.-Paul-Eber-Schule Schule in ihr neues Dasein als "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage", nachdem sich die Schulfamilie mit überwältigender Mehrheit zu den Werten des Leitbilds bekannt hatte. Um die kulturelle Vielfalt der Schüler aus 25 Nationen und die damit verbundene Notwendigkeit eines klaren Bekenntnisses gegen Rassismus zu betonen, brachte jede Schülerin und jeder Schüler ein, für das Herkunftsland typisches, Gericht mit. Es entstand ein friedliches, herzliches und genüssliches Miteinander am 20 Meter langen Buffet, an dem sich alle quer durch die 25 Nationen "probieren" konnten. Abgerundet wurde das Pausenprojekt mit internationaler Musik und einer spontanen Tanzeinlage der Lehrer- und Schülerschaft. Ein rundum gelungener Vormittag!

Von: Katharina Zilles und Thomas Brust (Lehrkräfte, Dr.-Paul-Eber-Schule Schule Kitzingen)