Der Gräfliche Schützenverein Markt Einersheim hat ein Riesenproblem. Denn die turnusgemäßen Neuwahlen endeten in einem Desaster, denn außer Matthias Grün fand sich niemand, der einen Posten im Vorstand übernehmen wollte. Deswegen blieb Bürgermeister Herbert Volkamer als Wahlleiter keine andere Wahl, als den Wahlvorgang abzubrechen.

Jetzt steht der Verein vor der gleichen prekären Situation wie schon im Jahr 2004. Damals wurden die Wahlen ebenfalls ergebnislos abgebrochen. Der Verein muss nun binnen drei Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Sollte sich dann erneut keine neue Vorstandsriege finden, bleibt keine andere Wahl als den Verein auszulösen.

"So eine Situation habe ich noch nie erlebt", meinte der altgediente Robert Bayer, der es nicht verstehen konnte, dass sich niemand einen Ruck gegeben hatte. Er monierte auch, dass in Markt Einersheim nur noch Senioren in den Schießständen anzutreffen sind. Derweil habe der Verein keine Aktiven-Mannschaft und schon gar keinen Nachwuchs, obwohl der Verein mittlerweile neue und elektronische Schießstände hat.

"Mit blutet das Herz und ich habe Magengrummeln, aber ich kann es nicht mehr machen", sagte die scheidende Schützenmeisterin Sabine Wirth, die mit der gesamten Vorstandsriege zurücktrat. "Ich würde es machen, doch bezweifle ich, dass wir heute eine komplette neue Vorstandsmannschaft finden", meinte der als neuer Schützenmeister vorgeschlagene Matthias Grün, der einstimmig das Vertrauen erhielt. Schon bei der Position des 2. Schützenmeisters oder Schützenmeisterin hakte es, denn alle möglichen Kandidaten winkten ab. Damit bleibt die bisherige Führungsriege kommissarisch im Amt.

Langjährige Mitglieder ausgezeichnet

Sabine Wirth ehrte zusammen mit Gauschützenmeister Siegfried Weinig mehrere treue Mitglieder. Dabei ragten Klaus Nowottny, Ludwig Langmann, Hermann Böhm, Werner Kunz und Herbert Bayer mit 60 Jahren Vereinstreue heraus.

Die scheidende Vorsitzende ging auf Aktivitäten wie die Teilnahme an der Einweihung des Infozentrums im Würzburger Tor, die Weihnachtsfeier, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt und beim Volkstrauertag ein. Endlich konnte im vergangenen Jahr wieder der Jahreshöhepunkt gefeiert werden. Sportwart Matthias Grün lobte Gunda Fuchs für ihren Erfolg als Gaumeisterin in der Seniorenklasse, die Würde der Schützenkönigin errang Renate Grün. Wie Matthias Grün bedauerte, mussten beide Mannschaften aus dem Rundenbetrieb der Saison 2021/22 abgemeldet werden. Kassier Reiner Wirth hatte Positives zu berichten und wies einen vierstelligen Jahresüberschuss aus.

Die Geehrten

60 Jahre: Klaus Nowotny, Ludwig Langmann, Hermann Böhm und Herbert Bayer.

40 Jahre: Carlo Knauf, Gustav Guckenberger, Helmut Meyer und Michael Spiller.

30 Jahre: Karin Gamm.

25 Jahre: Steffen Pauffler.

20 Jahre: Matthias Grün und Florian Wirth.

15 Jahre: Michael Auer, Ingo Bergmann, Ralph Bock, Adriane Carlowitz, Sven Feindert und Ernst Meidel.

5 Jahre: Dominik Rotzoll, Detlef Hornig, Stefan Friedel und Stephan Breunig.