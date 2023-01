Im Verlauf des Wochenendes wurde das Schützenhaus im Steigweg in Kitzingen aufgebrochen. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilte, stellte am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr ein Vereinsmitglied fest, dass sich unbekannte Täter Zugang zum Schützenhaus verschafft hatten. Im Schützenhaus wurden sämtliche Türen und Spinde aufgebrochen. Hier wurde eine bislang unbekannte Anzahl von Luftpistolen, sowie eine Geldkassette mit rund 20 Euro Bargeld entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro. Der genaue Beuteschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.