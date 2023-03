In einem gut gefüllten Schützenraum eröffnete der 1. Schützenmeister Tobias Maier die Jahreshauptversammlung der Schützen. Nach dem Totengedenken, verlass er seinen Jahresbericht und konnte auf ein gutes und erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken.

Die Schriftführerin Heike Weidt zeigte die einzelnen Erfolge der Schützen bei den Schießen 2022 auf. Kurz erwähnte sie noch das Vereins- und Bürgerschießen, bei dem die Teilnehmerzahl im vergangenen Jahr weiterhin sehr schlecht war. Am Königsschießen nahmen 42 Schützenmitglieder teil und am Schützenball spielte erstmals das Musikduo "Cocktail", was zu einer sehr gut besuchten Veranstaltung führte. Unsere Kassiererin Daniela Ihrig verlas den Kassenbericht des Vorjahres und konnte ein positives Ergebnis verbuchen. Die Sportleiterin Corinna Hungbaur berichtete von allen Mannschaften. Die LG Mannschaft befindet sich auf dem letzten, dafür allerdings die LP Mannschaft sogar auf dem ersten Platz. Stolz sind die Jugendleiter Corinna Hungbaur und Kay-Yvo Baudler, dass sie es geschafft haben, die Schützenzwerge auch nach der langen Corona Pause weiter fortzuführen, bei stetig steigendem Interesse! Maximilian Karl wird eine Jugendleiterausbildung absolvieren und die beiden Trainer vor allem im Bereich LP unterstützen. Es scheint also trotz modernem Zeitalter immer noch Kinder und Jugendliche zu geben, die den Sport bei einem Schützenverein sehr interessant finden. Das lässt auf eine positive Zukunft hoffen!

Geehrt wurden für 25 Jahre Sabrina Winter und Friedrich Solms-Laubach und für 60 Jahre Willi Lehner und Kurt Schneider (Gründungsmitglieder der Abteilung).

Größter zu stemmender Posten ist weiterhin die jährliche Kirchweih im Schlosspark, bei der immer wieder viele freiwillige Helfer benötigt werden. Ohne diese ehrenamtlichen Helfer wäre ein solcher Festbetrieb gar nicht mehr möglich. Gut gerüstet für die kommenden Jahre steht dem Verein eine gute und aussichtsreiche Zukunft bevor. Deshalb bedankte sich auch der 1. Schützenmeister Tobias Maier bei seinem Vorstandsteam und allen, die die Schützengilde mit helfender Hand im Jahre 2022 unterstützt haben.

Von: Tobias Maier (1. Schützenmeister, Abteilung des TSV Rüdenhausen)