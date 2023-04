Harmonisch ging es zu bei der Generalversammlung der Schützengesellschaft Castell, zu der Schützenmeister Stephan Klotz die Mitglieder, den ersten Bürgermeister Christian Hähnlein, sowie den ersten Gauschützenmeister Achim Krämer begrüßen konnte.

In seinem Bericht ging der Vorsitzende auf die positive Entwicklung der Mitgliederzahl ein. Zwar ist es nach der langen Corona Pause noch nicht wieder gelungen, Mannschaften für die Wettkämpfe zu melden, was aber das erklärte Ziel ist. Ein sehr großes Augenmerk liegt auf der Jugendarbeit im Verein, und bereits seit 17 Jahren wird das Lichtpunktschießen angeboten. Mit einem Schmunzeln merkte Stephan Klotz an, dass man nun endlich auch auf höherer Ebene die Bedeutung der jüngsten Altersklassen bemerkt hat. Höchst erfreut zeigte man sich über die Beteiligungen der abgehaltenen Schießveranstaltungen. In diesem Zusammenhang bedankte er sich sehr bei allen Helfern und Helferinnen. Die Königsketten wurden umgearbeitet und gereinigt. Durch eine großzügige Spende der Familie Sickmüller konnte auch die Jugendkönigskette früher als geplant überarbeitet werden.

Die Berichte der Resortleiter fielen entsprechend aktuellen Situation sehr kurz aus. Kassenwartin Brigitte Kaul konnte ein positives Endergebnis liefern. Nachdem zwei Jahre lang kaum Einnahmen den laufenden Kosten gegenüber standen geht es nun wieder bergauf.

Für langjährige Treue zum Verein konnte Stephan Klotz folgende Mitglieder ehren: für 30 Jahre Alexander Fuchs, Harald Graßer, Lorenz Hahnsch, Volker Hartmann, Karl Kruimer, Jochen und Doris Kümmel, Thilo Panzer und Peter Schmidt. Für 40 Jahre Jochen Kramer, Josef Lutz und Bernhard Schmidt. Bereits seit 50 Jahren ist Wolfgang Kaul Mitglied.

Die Neuwahlen gingen reibungslos über die Bühne. Erster Schützenmeister bleibt Stephan Klotz, als Stellvertreter wurde Eberhard Sickmüller im Amt bestätigt. Ebenfalls wieder gewählt wurden Sportleiter Volkan Dürr, Kassierin Brigitte und Schriftführer Sven Krönert. Als Kassenprüfer fungieren Andrea Pecher und Axel Wehrwein. Beisitzer sind nun Harald Graßer, Lorenz Hahnsch, Gerhard Krauß, Walter Kreß, Karl Kruimer, Michael Rufer, Bernhard Schmidt, Daniela Schmidt und Beate Wanninger.

Von: Stephan Klotz (1. Schützenmeister, Schützengesellschaft Castell 1965 e.V.)