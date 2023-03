Mobilisiert durch die Schreckensnachrichten aus den Erdbebengebieten veranstalteten Schülerinnen und Schüler der Klasse 10M der D.-Paul-Eber-Mittelschule am Donnerstag vor den Faschingsferien einen Kuchenverkauf. In den beiden Pausen verkauften sie leckere selbstgebackene Kuchen und Muffins, der nationalen und internationalen Küche. Der Erlös von 105,43 Euro soll für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespendet werden. Durch die Spendenbereitschaft der Lehrerschaft stieg der Betrag auf 160,43 Euro und wurde auf das Spendenkonto bei der Sparkasse Mainfranken eingezahlt. Vor Beginn der Aktion baten die Schülerinnen und Schüler um eine Schweigeminute, um der vielen Opfern des Erdbebens zu gedenken. Es zeigte sich, dass auch an unserer Schule viele um Verwandte und Freunde in dem Gebiet bangen.

Von: Elke Breucker (Lehrerin, D.-Paul-Eber-Mittelschule, Kitzingen)