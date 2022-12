Pünktlich zum vierten Adventswochenende lieferten Schülerinnen und Schüler der Klassen 7b und 7c zusammen mit ihrem Religionslehrer Herr Bauer Weihnachtspost für Seniorinnen und Senioren aus, die im Haus Main-Blick der Diakonie in Kitzingen leben. Die Einrichtungsleitung Frau Bischoff empfing die Gruppe vor Ort und versicherte den Schülerinnen und Schülern, dass die Briefe zu Weihnachten an die Bewohner gelangen. Die Jugendlichen übergaben ihr über 42 Briefe, sodass jedem der Bewohner eine kleine Freude bereitet werden kann. In den Unterrichtsstunden zuvor hatten sich mehrere Klassen Gedanken gemacht, wie es möglich ist, älteren Menschen eine Freude zu machen. So beteiligten sich die Religionsgruppen 7bc und 8cde, sowie die Brückenklasse, die aus den ukrainischen Jugendlichen besteht, an der Weihnachtspostaktion. Doch was schreibt man jemandem, den man noch nie zuvor gesehen hat? Die Schülerinnen und Schüler waren dabei sehr kreativ und schickten nett formulierte Weihnachtsgrüße, kurze Berichte, wie bei ihnen zu Hause das Weihnachtsfest abläuft, kleine Rätsel und schöne weihnachtliche Gedichte. Insgesamt war die Aktion auch für die Schülerinnen und Schüler sehr gewinnbringend, da sie zunächst einen Perspektivenwechsel vornehmen mussten und anschließend das Seniorenheim als soziale Einrichtung kennenlernen durften.

Von: Felix Bauer (Lehrer, Armin-Knab-Gymnasium, Kitzingen)