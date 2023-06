Der Bundeswettbewerb Mathematik startet mit der 1. Runde Anfang Dezember mit dem Versand der Ausschreibungsunterlagen an die Schulen. Die Lösungsvorschläge der Schülerinnen und Schüler werden im März eingereicht und im Juni endlich die Ergebnisse mitgeteilt. In diesem Schuljahr beteiligten sich insgesamt 1746 Schülerinnen und Schüler, von denen sich 462 für die 2. Runde qualifizierten.

Nach der sehr erfolgreichen Teilnahme an der Landesrunde Mathematik-Olympiade Bayern zeigte die Internatsschülerin Yizhou Huang (Q11) vom Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid auch bei diesem Wettbewerbsformat ihr Ausnahmetalent. Die Korrekturkommission würdigte ihre eingereichte Arbeit mit einem 2. Preis und gratulierte ihr zu dieser herausragenden Leistung.

In der 11 Jahrgangsstufe durchliefen 145 Arbeiten aus Bayern das mehrstufige Korrekturverfahren mit den sehr strengen Beurteilungskriterien. Nur 11 der Teilnehmenden erhielten einen 1. oder 2. Preis. Yizhou gehört zu den besten drei jungen Frauen aus Bayern. Sie ist für die 2. Runde qualifiziert und hat bis 1. September Zeit, die neuen äußerst anspruchsvollen Aufgaben zu lösen und einzureichen. Ihre analytischen Fähigkeiten und Kompetenzen in Problemlösung werden in unserer heutigen Welt gefragter sein denn je. Die LSH-Schulfamilie ist beeindruckt und gratuliert Yizhou zu einer weiteren hervorragenden Leistung.

Von: Angela Ruh (Fachschaftsleiterin Mathematik, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)