Viel Geld hat die Gemeinde bereits nach dem Erwerb vor gut drei Jahren in das Schloss Crailsheim investiert. Nach einem vorliegenden Konzept werden es Schritt für Schritt weitere etwa drei Millionen Euro sein. Einigen im Rat war dies "zu kurz gesprungen", doch mit dem Wunsch nach einem umfassenden Konzept konnten sie sich nicht durchsetzen.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen nach den Worten von Bürgermeister Burkhard Klein, dass neben notwendigen Beschaffungen im Gastronomiebereich weitere bauliche Maßnahmen erforderlich sind. Das Projekt Vinfothek sei sehr erfolgreich.

Eine langwierige und komplexe Angelegenheit

Bereits Mitte Juli 2022 wurde dem Gemeinderat das von den Architekten entwickelte Gesamtkonzept vorgestellt. Bis Ende vergangenen Jahres seien keine Änderungswünsche eingegangen, stellte Klein fest. Die Umsetzung des Gesamtkonzepts für das Schloss sei eine sehr langwierige und komplexe Angelegenheit. Die Gemeinde fahre daher auch künftig gut damit, das Schloss Schritt für Schritt zu entwickeln. "Der größte Fehler wäre, nichts zu machen", ist Klein überzeugt.

Für Markus Ostwald ist das Schloss zwar "eine ganz wichtige Maßnahme für die Gemeinde", aber das Thema sollte nicht übers Knie gebrochen werden. Es müsse erst klar sein, "welche Nutzung wir uns vorstellen können." Auch möchte er erst Fördermöglichkeiten ausgelotet wissen. Das Schloss könne auch ein Haus der Begegnung sein oder eine Art Dorfgemeinschaftshaus. Zudem wünscht Ostwald einen Bürgerworkshop.

Dem hatte Bürgermeister Klein einiges entgegenzuhalten. Bei Förderanträgen sei man bislang "krachend gescheitert". Über die Städtebauförderung gebe es kein Geld. Ein Haus der Generationen sei das Schloss schon jetzt. Vereine sollten hier ihre Veranstaltungen machen können.

Klein erläuterte, dass man mit der Vinfothek, was Einrichtung und Ausstattung betrifft, auf einem sehr guten Weg sei. Im Keller des Schlosses gebe es einen neuen Doppelboden. Was aktuell notwendig sei, seien Verbesserungen an der Akustik sowohl im Keller als auch in der Vinfothek.

Bis auf die künftige Nutzung der Räume im Obergeschoss des Schlosses ist das bestehende Gesamtkonzept laut Klein schlüssig. Ob und inwieweit im Obergeschoss bis über den Verbindungstrakt und den Altbestand oberhalb der Vinfothek bauliche Veränderungen erfolgen, hänge von der weiteren Entwicklung des Gesamtprojekts ab. Dies gelte auch für den Einbau eines Aufzugs im Schloss selbst, der weitere Nutzungen ermöglicht.

Rücksicht auf die Nachbarn nehmen

"Wir verbauen uns nichts, wenn wir das Gesamtkonzept beschließen", meinte Gemeinderat Hermann Eickhoff. Schließlich wisse man nicht, wie es mit Fördermöglichkeiten in den nächsten Jahren aussehe. Otto Lindner stellte fest, dass Nötiges gemacht worden sei. Jetzt solle man gewisse Sachen langsamer angehen und ans Sparen denken.

Für Klein ist es jedoch wichtig, dass das "Juwel Schlosskeller" optimal genutzt werden könne. Zu dessen hochwertiger Nutzung müsse neben der Verbesserung der Akustik auch eine Be-, Entlüftungs- und Heizungsanlage installiert werden. Die Vinfothek könne größere Umsätze und Gewinne erzielen, wenn auch neben Betriebsfeiern, Hochzeiten, Gesellschaften oder Geburtstagsfeiern auch Veranstaltungen im Innenhof und im Schlosskeller stattfinden könnten. Klein ist dabei bewusst, dass hier mit Rücksicht auf die Nachbarn vorgegangen werden müsse. Bei drei Gegenstimmen wurde das Konzept beschlossen.