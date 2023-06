Seit zehn Jahren laden die Possenheimer Weinfreunde nun schon zum gemeinsamen Schöppeln und Genießen auf den Possenheimer Dorfplatz. Präsentiert wird das charmante Weinfest am 10. Juni auch in diesem Jahr wieder von einer für die Region eher ungewöhnlichen Symbolfigur – einem Weinprinzen. Diees und folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des veranstaltenden Possermer Jugend e.V. entnommen.

Im Iphöfer Ortsteil Possenheim gibt es seit 2014 Frankens ersten Weinprinzen. Schon dem sechsten jungen Mann aus Possenheim wird in diesem Jahr diese besondere Ehre zuteil. Zur Eröffnung des Weinfestes am Samstag, 10. Juni reicht der bis dato amtierende Weinprinz Florian I. den Bocksbeutel an seinen Nachfolger weiter. Als neuer Weinprinz wird Cedrik I. gekürt, der ab dann als neuer königlicher Vertreter den Possermer Weingenuss repräsentieren wird. Er reiht sich ein in eine Riege aus fast ausschließlich weiblichen fränkischen Weinhoheiten.

Der baldige Prinz Cedrik I. ist ein echtes Possenheimer Original und eng mit seinem rund 200 Einwohner großen Heimatort verbunden. "Kommen Sie und genießen Sie gemeinsam mit uns im wunderschönen Ambiente am Possenheimer Dorfplatz einen guten Schoppen Frankenwein", so der designierte Weinprinz. Neben der Begeisterung für seinen Heimatort bringt der 21-jährige Possenheimer auch viel Liebe zum Frankenwein mit.

Der Possermer Weingenuss wurde im Jahr 2013 als Einweihung für den neugestalteten Dorfplatz ins Leben gerufen und hat sich mittlerweile fest als stimmungsvolles Weinfest etabliert. Der Possermer Weingenuss findet in diesem Jahr am Samstag, 10. Juni, statt. Um 19 Uhr ist Auftakt mit der Winzerkapelle Rödelsee. Anschließend wird der neue Weinprinz gekrönt.

Ausgeschenkt werden Weine der GWF und des Weinguts Wirsching. Als Prinzenwein wird es einen besonderen Tropfen vom Weingut Muth aus Iphofen geben. Es gibt eine Sektbar und auch die Biertrinker werden mit Bieren der Brauerei Hofmann nicht zu kurz kommen. Für das leibliche Wohl ist mit Gegrilltem und weiteren Snacks gesorgt.